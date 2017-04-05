"Заечка, терпи". Петербуржец снял на видео, как оказывал помощь раненным в метро

26-летний Максим оказался на станции "Технологический институт" сразу после взрыва. Он помогал пострадавшим вместе с врачами скорой.

О событиях того дня Максим до сих пор вспоминает с дрожью в голосе. На станции "Технологический институт" он оказался уже после взрыва: вышел из поезда и увидел, что вся станция в дыму.

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— Я вначале ничего не понял. Достал телефон, начал снимать. Потом, когда дым рассеялся, увидел много трупов и раненых. Было много шума. Все куда-то бежали, я был просто в шоке, — вспоминает мужчина.

По его словам, люди быстро покидали станцию и уже через несколько минут она практически опустела, но Максим в числе немногих решил остаться и помочь раненым.

— Рядом со мной лежал мужчина. Ему оторвало палец. Я на оторванный палец приложил тампон, который взял из аптечки. В институте нас учили оказывать первую помощь, — вспоминает Максим.

Особенно его поразило отношение к раненой одной женщины, которая оказывала помощь и повторяла: "Заечка, терпи... Только не вздумай отключаться!"

— Потом я увидел девушку. Она была молодая, лет 25, звали Елена, ей пробило голову. Она махала руками и пыталась достать что-то из головы, — с дрожью в голосе рассказывает Максим. — Я подошёл, взял её за руку, попытался успокоить, но она ничего не понимала. Я аккуратно промыл рану, перебинтовал голову. Пока бинтовал голову, заметил, что у неё рана на ноге.

Пока Максим помогал девушке, на станцию прибыло несколько медиков. Они положили девушку на носилки и перенесли в машину скорой.

— Я не очень часто езжу в метро, но после этого я вообще вряд ли когда-нибудь туда зайду, — признаётся молодой человек. — Пока ещё даже не совсем осознал, что произошло, всё как в каком-то триллере. Может быть, обращусь к психологу, не знаю.

Напомним, 3 апреля произошёл взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро. По последним данным, в результате теракта 14 человек погибли, 73 пострадали. По данным СК, бомбу взорвал уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.