Личность смертника, устроившего теракт в метро, подтвердила экспертиза ДНК

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Личность смертника, устроившего теракт в метро, подтвердила экспертиза ДНК

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Акбаржон Джалилов.  Фото: соцсети 

Личность предполагаемого террориста, устроившего взрыв в Петербурге, подтверждена экспертизой ДНК. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, 22-летний Акбаржон Джалилов занимался подготовкой преступления и лично закупал детали для изготовления самодельного взрывного устройства. Его тело было найдено на месте взрыва в подземке.

Напомним, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибло 13 человек и свыше 60 получили ранения.

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