Работодатель заявил, что не собирается увольнять "смертника в шапочке"

Работодатель "смертника в шапочке" опроверг слухи о его увольнении. Андрей Никитин, которого пользователи Сети по ошибке назвали террористом после взрыва в метро Санкт-Петербурга, работает водителем в компании АО "Самотлорнефтепромхим" в Нижневартовске с 2014 года.
По словам его непосредственного руководителя Якова К., никаких нареканий к его работе нет. Более того, мужчина работает вахтовым методом и сейчас находится в так называемом отпуске.
— За что его увольнять? — объяснил Лайфу начальник нижневартовской автоколонны Яков К. — Как мы его можем уволить, если его никто не видел. Не было даже таких разговоров, как и никаких обвинительных документов. Это всё слухи.
Также по закону работодатель не может уволить сотрудника, который находится на больничном или в отпуске.
Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил об увольнении "смертника в шапочке" с работы по просьбе следователя, однако позже в СК эту информацию опровергли.
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