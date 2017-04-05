"Смертника в шапочке" уволили с работы

Уроженец Башкирии Андрей Никитин, который с подачи издания "Фонтанка" и одного из федеральных телеканалов был объявлен наиболее вероятным организатором теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, лишился работы. Об этом мужчина рассказал в интервью информагентству IslamNews.

— Эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моём увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета, — посетовал он.

Напомним, после трагедии в метро Санкт-Петербурга фото мужчины с бородой и в тюбетейке, одетого во всё чёрное, опубликовала "Фонтанка", а затем растиражировали остальные СМИ как снимок одного из организаторов теракта. Однако мужчина сам явился в отделение полиции, чтобы доказать, что не причастен к теракту.

Позже Андрей Никитин взял билет из Санкт-Петербурга во Внуково, чтобы добраться домой, однако пассажиры отказались лететь с ним в одном самолёте. Затем мужчину задержали в Москве во второй раз, но вскоре отпустили.