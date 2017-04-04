"Смертника в шапочке" ещё раз задержали в Москве

Сотрудники полиции Москвы задержали Андрея Никитина, уроженца Башкирии, который с подачи СМИ был объявлен наиболее вероятным организатором теракта в Петербурге. Мужчина был доставлен в один из столичных отделов полиции.

Напомним, это уже второй случай за сутки, когда Никитин оказался в руках стражей правопорядка. Первоначально мужчина был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта Внуково — после того как пассажиры одного из лайнеров отказались лететь с ним в одном самолёте.

Повторное задержание Никитина связано, по всей видимости, с тем фактом, что сутками ранее в полицию Москвы была направлена его фотография для розыска.