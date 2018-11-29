Польский телеканал добавил символику СС в слово "Россия"

Редакция проявила крайне неуместный креатив во время обсуждения ситуации в Керченском проливе.

Польский государственный телеканал Telewizja Polska использовал в одной из своих передач баннер, совмещающий слово "Россия" с символикой нацистских карательных отрядов. Как сообщают РИА "Новости", это произошло во время обсуждения инцидента с украинскими кораблями в Чёрном море. В качестве декорации выступал мультимедийный экран с надписью "Achtung Russia!", где две буквы "с" были стилизованы под символику войск Третьего рейха.

Отметим, что такое проявление редакционной политики канала вызвало возмущение даже у самих поляков. Например, публицист Кшиштоф Подгорски уже написал на своей странице в "Фейсбуке", что действия Telewizja Polska подпадают под статью 136 Уголовного кодекса страны. За это в Польше может грозить до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, в стране запрещена пропаганда нацистской символики, за это полагается крупный штраф.

А ранее Лайф рассказывал, как в киевской гимназии № 315 прошёл урок мужества, на котором детям рассказали о "героизме" нацистской дивизии СС "Галичина". Это военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны, входило в подразделения Ваффен-СС.