Украинских школьников призвали учиться "воинской доблести" у эсэсовцев

В киевской гимназии № 315 прошёл урок мужества, на котором детям рассказали о "героизме" нацистской дивизии СС "Галичина".

На Украине разгорается скандал вокруг урока "воинской доблести", проведённого в киевской гимназии № 315. Всё дело в том, что примером героизма для детей представили даже не бойцов АТО, воюющих в Донбассе, а воинов дивизии СС "Галичина".

Это военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны, входило в подразделения Ваффен-СС. На Нюрнбергском процессе она была признана преступной организацией, как и все войсковые подразделения, входившие в её состав.

Впрочем, этот факт никак не помешал представителю организации Ukrainian Military Honor представить школьникам эсэсовцев как героев.

— Лекцию о "славных" эсэсовцах детям прочёл представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях, — написал на странице в Facebook глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский. — Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением.

Впрочем, это уже не первый прецедент с нацистским просвещением в украинских школах. Ранее Лайф рассказывал о деятельности завуча львовской средней школе № 100 Марьяны Батюк. Она водила своих юных подопечных на выставки, посвящённые украинским эсэсовцам, и приобщала к наследию последних на факультативных занятиях в школе.