Названо имя самого сексуального мужчины в мире

На небосклоне сексуальности взошла новая звёздочка. Но этот мужчина и сам хватает звёзды с неба.

На вершине списка оказался 40-летний обладатель многочисленных наград, среди которых "Грэмми", "Эмми" и "Оскар", — американский певец и актёр Джон Ледженд. "Самым сексуальным мужчиной" его назвал журнал People, который ежегодно составляет подобный рейтинг. Исполнитель потеснил Идриса Эльбу, ставшего обладателем титула в прошлом году.

При этом Ледженд, известный в том числе треками All of Me, Preach, P.D.A., таким раскладом остался немного озадачен. По словам артиста, к нему теперь будет особое внимание и он должен доказывать, что действительно достоин этой чести.

Я обрадовался, но и немного испугался тоже. Ведь это большая ответственность. Многие будут придирчиво меня оценивать, чтобы понять, действительно ли я заслуживаю этого звания Джон Ледженд

Как бы там ни было, у музыканта теперь прибавится поклонниц, от которых и так не было отбоя. Но, несмотря ни на что, Ледженд остаётся примерным семьянином. Артист женат на модели и ведущей Крисси Тайген, с которой воспитывает двоих детей.

Я так горжусь, что у меня есть жена и двое детей, которых я очень сильно люблю. Также очень горжусь своей карьерой. Я люблю писать песни и выступать на сцене, получая много радости и даря её в ответ Джон Ледженд

