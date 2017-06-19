LG представила смартфон G6+

Компания LG Electronics анонсировала новую версию своего флагмана G6 — смартфон G6+.

Согласно сообщению на сайте производителя, устройство получит беспроводную зарядку, которая ранее присутствовала лишь в смартфонах для американского рынка. Также аппарат будет оснащён встроенной памятью объёмом 128 Гбайт, а в комплект поставки LG G6+ войдут наушники B&O Play.

LG Electronics представила старшую версию флагмана LG G6 Фото: © EAST NEWS

Кроме того, компания увеличит количество расцветок, добавив в ассортимент чёрный, золотой и синий варианты. Главная особенность новых корпусов будет заключаться в их способности преломлять солнечный свет, меняя оттенок в зависимости от угла зрения.

При этом все прочие характеристики LG G6+ полностью совпадают со спецификациями младшей версии устройства. Как и основной флагман, новинка будет оборудована 5,7-дюймовым дисплеем FullVision, четырёхъядерным процессором Snapdragon 821, оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и двойной 13-мегапиксельной камерой.

Помимо прочего, LG Electronics анонсировала доступную версию LG G6 с 32 Гбайт внутренней памяти. Устройство будет выпускаться в белом, синем и золотом вариантах расцветки.

Обе новинки поступят на прилавки южнокорейских магазинов уже в начале июля этого года. Цена смартфонов и планы по их выпуску на мировом рынке пока не раскрываются.