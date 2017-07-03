Apple заплатит LG за эксклюзивное право на OLED-экраны

Apple ведёт переговоры с компанией LG Display о финансировании строительства дополнительных линий по производству OLED-экранов. Об этом сообщает The Korea Herald.

По данным издания, корпорация из Купертино намерена инвестировать в развитие производства дефицитных OLED-дисплеев от 2 до 3 трлн вон (от $1,7 до $2,6 мрлд). Эти деньги будут направлены на строительство линии E6, запуск которой запланирован на 2019 год.

Компания Apple решит проблему дефицита смартфонов с OLED-экраном Фото © Flickr/LG전자

В обмен на финансирование LG Display предоставит Apple эксклюзивное право на использование продукции своего нового производственного объекта. Как отмечает 9toMac, в случае успешного подписания договора, купертиновцы смогут наконец-то диверсифицировать поставки OLED-экранов и сократить зависимость от дисплеев Samsung. Кроме того, Apple наконец-то получит достаточное количество комплектующих по "очень конкурентным ценам".

Напомним, ранее стало известно, что из-за нехватки OLED-экранов покупатели столкнутся с серьёзным дефицитом iPhone 8 на рынке. По информации инсайдеров, на первом этапе будет выпущено не более четырёх миллионов флагманских смартфонов Apple.