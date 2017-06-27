Новых iPhone на всех не хватит

На первом этапе будет выпущено не более четырёх миллионов iPhone 8, что вызовет их резкий дефицит на рынке. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источники в отрасли.

По информации инсайдеров, в настоящий момент Apple испытывает серьёзный дефицит OLED-дисплеев, применяемых в iPhone 8. Это происходит, даже несмотря на то, что поставщики корпорации из Купертино активно наращивают производство и нанимают новых работников для удовлетворения возросшего спроса.

Покупатели iPhone 8 столкнутся с серьёзным дефицитом новинки Фото © Weng lei — Imaginechina/FOTOLINK

Однако Samsung Display — основной производитель экранов для iPhone 8 — заявляет, что сможет произвести до официальной презентации устройства порядка трёх-четырёх миллионов дисплеев. В результате у Apple возникнут серьёзные трудности с выполнением плана по поставке 50–60 млн новых флагманов до конца 2017 года.

Сложности преследуют компанию и в других аспектах. К примеру, недавно стало известно, что инженеры Apple могут отказаться от дактилоскопического датчика, "вшитого" в дисплей устройства. Причиной тому — некорректная работа биометрического сенсора, который попросту засвечивает экран.

Напомним, ранее стало известно, что Apple уже запустила производство смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. По неподтверждённым данным, цена устройства может составить около $1000. Кроме того, в Китае уже продаётся копия iPhone 8, которую создавали, ориентируясь на различные слухи и утечки.