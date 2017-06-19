Китайцы воспроизвели iPhone 8

Копия ещё не анонсированного устройства от компании Apple уже засветилась на видео.

До презентации новых "яблочных" смартфонов остаётся как минимум несколько месяцев, однако китайские разработчики не теряют времени даром. Судя по всему, в Поднебесной уже продаётся копия iPhone 8, которую создавали, ориентируясь на различные слухи и утечки.

Так, девайс получил дисплей с очень тонкими рамками сверху и по бокам, сдвоенный вертикальный модуль камеры и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Видео, на котором запечатлена подделка, попало на YouTube.

Напомним, недавно инсайдеры заявили, что Apple уже начала производство iPhone 8. По неподтверждённым данным, цена устройства может составить около $1000.