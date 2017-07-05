Alibaba представила собственную умную колонку

Китайская компания Alibaba Group в ходе презентации в Пекине анонсировала собственную умную колонку Tmall Genie X1. Об этом сообщает Bloomberg.

Устройство ориентировано на китайский рынок и поступит в продажу 8 августа. Цена новинки составит 499 юаней (около 4 тыс. руб.). Как отмечает агентство, на первом этапе умная колонка от Alibaba будет поддерживать лишь мандаринский диалект китайского языка.

Alibaba Group анонсировала собственную умную колонку для продажи на китайском рынке

Устройство работает под управлением операционной системы AliGenie. Активировав колонку при помощи голосовой команды Tmall Genie, пользователи смогут запустить воспроизведение музыки, заказать еду, послушать новости, а также узнать о ближайших планах в календаре.

Кроме того, Tmall Genie X1 позволяет покупать товары на торговой площадке Tmall, принадлежащей Alibaba Group, и управлять другими устройствами компании. Экран у колонки не предусмотрен.

Как отмечает Bloomberg, умной колонке от Alibaba Group придётся конкурировать с продукцией других китайских компаний — Tencent Holdings и Baidu, — которые разрабатывают подобные устройства.

Помимо прочего, на рынке уже присутствуют аналоги от Amazon и Google, правда, их стоимость значительно выше. Например, колонка Google Home продаётся за $129 (около 7,7 тыс. руб.), а Amazon Echo — за $179 (10,7 тыс. руб.). Цена HomePod от Apple и вовсе составляет $349 (21 тыс. руб.).

Напомним, ранее стало известно, что собственную умную колонку разрабатывает компания Samsung. В устройство, получившее кодовое название Vega, будет интегрирован голосовой помощник Bixby.