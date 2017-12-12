Владельцы смартфонов Samsung Galaxy счастливее обладателей iPhone

Оказалось, пользователи смартфонов корейского бренда чаще хвалят свой гаджет, чем владельцы айфонов.

Аналитики LikeFolio изучили ленту "Твиттера" и выяснили, что пользователи смартфонов Samsung Galaxy чаще пишут позитивные твиты, чем владельцы iPhone.

Специалисты собрали посты пользователей аппаратов обеих марок в "Твиттере" с начала 2016 года по сегодняшний день. Оказалось, что обладатели айфонов в основном сдержанно отзываются о смартфонах Apple, уровень позитивных твитов не превышает 70%. Владельцы Galaxy, наоборот, чаще хвалят продукцию корейского бренда. Количество положительных твитов о линейке Galaxy доходит до 90%.

Серьёзным ударом для фанатов Samsung был скандал в 2016 году, связанный с взрывающимися батареями смартфона Galaxy Note 7. Например, в октябре прошлого года доля "счастливых" постов снизилась до критических 10%. Однако в январе 2017 года характер твитов стабилизировался и сейчас колеблется в районе 70–90%.

Аналитики отмечают, что владельцы айфонов в последнее время часто критикуют флагман iPhone X. Например, их не устраивают многочисленные баги, связанные с самым дорогим смартфоном Apple.