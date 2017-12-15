Vivo выпустит первый смартфон со сканером отпечатков пальцев под дисплеем

Аппарат выйдет в начале 2018 года и раньше флагмана Samsung получит дактилоскопический сенсор под дисплеем.

Компания Synaptics, занимающаяся производством комплектующих, объявила, что первым смартфоном с дактилоскопическим сенсором под дисплеем станет аппарат Vivo.

Инженеры Synaptics также рассказали, как будет работать инновационный сенсор Clear ID. Смартфон Vivo будет оборудован дополнительной кнопкой на боковой грани, после нажатия на которую в нижней части дисплея появится пиктограмма отпечатка. Туда нужно будет приложить палец для разблокировки. По данным Synaptics, их технология работает только с OLED-дисплеями. Подобный экран получили такие смартфоны, как iPhone X и Samsung Galaxy Note 8.

Из очевидных преимуществ данной технологии называют защиту сенсора от попадания пыли и жидкостей, так как вся начинка спрятана внутри корпуса. В отличие от биометрических сенсоров, для разблокировки смартфон не придётся брать в руки и смотреть в камеру.

О том, что американская компания Synaptics представила прототип дактилоскопического сенсора, стало известно на этой неделе. До этого дня было неизвестно, какой смартфон первым получит поддержку этой технологии. Из наиболее вероятных вариантов называли Samsung Galaxy S9.

Компания Vivo является одним из лидеров китайского и мирового рынков, входит в топ-5 производителей смартфонов в мире. По данным аналитиков IC Insights, за 2016 год китайский бренд отгрузил 76,6 млн устройств.