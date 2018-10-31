Apple обновит самый мощный и дорогой MacBook Pro в ноябре

После апгрейда аппаратного обеспечения ноутбук лучше справится с рендерингом видео и играми.

Apple обновит аппаратное обеспечение в MacBook Pro 15 в следующем месяце. Об этом сообщает Digital Trends.

Пользователям станут доступны две новые версии с видеокартами AMD Radeon Pro Vega 16 и Vega 20. Это увеличит мощность устройств на 60%, 3D-карты справятся с рендерингом видео в высоком качестве и воспроизведением игр лучше текущей Radeon Pro 560X. Об изменении цен не сообщается. Ранее было замечено, что Apple подняла стоимость iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air и других устройств после презентации 30 октября.

Напомним, Apple обновила MacBook Pro с Touch Bar в июле этого года. Он получил процессор Intel Core восьмого поколения. Мощность 15-дюймовой версии увеличилась на 70% относительно предшественника, 13-дюймовой — на 50%. Самое заметное изменение — оснащение клавиатурой третьего поколения для более тихой печати. Она оказалась гораздо надёжнее старой. Напомним, пользователи ноутбуков предыдущего поколения массово жаловались на залипание и выпадение клавиш.

Модель MacBook Pro 15 также оказалась проблемной. В первые дни после выхода пользователи сообщали о систематическом перегреве корпуса и последующем троттлинге, замедлении скорости.