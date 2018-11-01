Apple замедлит iPhone X, как iPhone 6S в прошлом году

Производительность iPhone 2017 года автоматически снизится при износе аккумулятора. Функцию можно отключить в настройках.

Apple добавила функцию замедления производительности в iPhone 8, 8 Plus и X. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

При износе батареи производительность смартфона снизится. Пользователь сможет отключить замедление в настройках. Для этого нужно пройти по: Настройки -> Аккумулятор -> Состояние аккумулятора (бета).

Напомним, Apple замедляет производительность iPhone с изношенными батареями, чтобы предотвратить внезапные отключения в холодную погоду. Ранее же компания говорила, что моделям 2017 года эта функция не нужна из-за усовершенствованного аппаратного обеспечения, которое меньше зависит от состояния аккумулятора.

Зимой прошлого года вокруг Apple разразился скандал из-за замедления старых iPhone. Владельцы были уверены, что так компания продвигает новые модели. Купертиновцам пришлось публично объяснять причину таких действий и извиняться.