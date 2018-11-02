Батареи iPhone становятся хуже с каждым поколением

Почти все смартфоны 2018 года работают без подзарядки меньше, чем устройства 2017 года. Журналист заметил тенденцию, а эксперт объяснил её.

Обзорщик смартфонов из The Washington Post заметил тенденцию: аккумуляторы флагманов с каждым поколением становятся хуже, чем у предшественников.

Он сравнил автономность iPhone XS и X и выяснил, что новая модель держит заряд на 21 минуту меньше старой. Подобное наблюдается и в сравнении XS Max с 8 Plus: прошлогодняя модель живёт незначительно дольше актуальной.

Подобная тенденция наблюдается и у Android-флагманов. Google Pixel 3 работает без подзарядки на час меньше Google Pixel 2. Исключением стал iPhone XR — безрамочник с одинарной камерой стал смартфоном Apple с самой высокой автономностью. Техножурналисты из CNET, Tom's Guide и Consumer Reports также заметили, что смартфоны 2018 года работают без подзарядки меньше, чем предшественники.

Генеральный директор Qnovo — компании, занимающейся оптимизацией батарей, объяснил причину снижения автономности в новых смартфонах относительно старых. По его словам, совершенствование батарей протекает очень медленно, а другого аппаратного обеспечения смартфона — значительно быстрее. В итоге новый смартфон требует больше энергии, но аккумулятор почти тот же, что и в предыдущем поколении.

Ранее пользователи смартфонов на Android Pie пожаловались на снижение автономности. За час в режиме ожидания устройство может потерять от 10% до 20% заряда. Компания Google уже в курсе проблемы и пообещала решить её обновлением системы.