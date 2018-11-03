Названа дата выхода первого iPhone с 5G

Кажется, Apple не будет спешить с оснащением смартфонов чипами для поддержки сетей нового поколения.

Первый iPhone с поддержкой сетей 5G будет выпущен в 2020 году. Об этом сообщает Fast Company в исследовательском отчёте.

Поставщиком чипов 5G будет Intel. В смартфоне Apple будет стоять модем 8161. Также сообщается, что компания откажется от сотрудничества с Qualcomm, Intel станет единственным поставщиком чипов.

Модем 8161 будет создан по 10-нанометровому техпроцессу. Он отличится высокой скоростью передачи данных в сети 5G.

iPhone 2019 года получит усовершенствованную систему распознавания лица Face ID. В 3D-сканере будет увеличена мощность инфракрасного излучения. Так, пользователь сможет беспрепятственно разблокировать смартфон при ярком свете.