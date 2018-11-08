Samsung начнёт выпускать смартфоны с вырезами: показаны четыре варианта

Samsung представила четыре новые матрицы для смартфонов на Samsung Developer Conference, три из которых получили вырезы.
Samsung will put notches on its future phones https://t.co/WZz9ySH3tS pic.twitter.com/ogzkv370Or— The Verge (@verge) 8 ноября 2018 г.
Компания показала Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. У первой и второй матриц, соответственно, вырезы размещены по центру в форме капли, у третьей — с краю отдельно от верхней рамки, а четвёртая выйдет без выреза. Возможно, в нём селфи-камера разместится под экраном.
Скорее всего, одну из новых матриц мы увидим в Galaxy S10. По слитой в Сеть информации, фронтальная камера разместится под экраном, но будет видна. Она будет стоять отдельно от верхней рамки.
Samsung Infinity-U, -V, -O and New Infinity displays#SDC18 #NextGalaxy #GalaxyS10 pic.twitter.com/o2cbBwvGBZ— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 7 ноября 2018 г.
Также на Samsung Developer Conference был показан гибкий дисплей Infinity Flex. Компания продемонстрировала его возможности на прототипе складного смартфона.
Samsung игнорировала "чёлку" в 2018 году. Также она высмеяла форм-фактор iPhone X в рекламном ролике.
- Популярные
- По времени