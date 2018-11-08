Samsung начнёт выпускать смартфоны с вырезами: показаны четыре варианта

Вместе с гибким дисплеем корейский электронный гигант показал новые экраны для классических смартфонов.

Samsung представила четыре новые матрицы для смартфонов на Samsung Developer Conference, три из которых получили вырезы.

Samsung will put notches on its future phones https://t.co/WZz9ySH3tS pic.twitter.com/ogzkv370Or — The Verge (@verge) 8 ноября 2018 г.

Компания показала Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. У первой и второй матриц, соответственно, вырезы размещены по центру в форме капли, у третьей — с краю отдельно от верхней рамки, а четвёртая выйдет без выреза. Возможно, в нём селфи-камера разместится под экраном.

Скорее всего, одну из новых матриц мы увидим в Galaxy S10. По слитой в Сеть информации, фронтальная камера разместится под экраном, но будет видна. Она будет стоять отдельно от верхней рамки.

Также на Samsung Developer Conference был показан гибкий дисплей Infinity Flex. Компания продемонстрировала его возможности на прототипе складного смартфона.

Samsung игнорировала "чёлку" в 2018 году. Также она высмеяла форм-фактор iPhone X в рекламном ролике.