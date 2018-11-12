iPhone XR принесёт серьёзные убытки партнёрам Apple

Низкий спрос на смартфон приведёт к перепроизводству комплектующих поставщиками. Это негативно скажется на их бизнесе.

Аналитик Citibank Атиф Малик ожидает снижения акций поставщиков Apple из-за слабых продаж iPhone XR. Об этом сообщает CNBC.

Эксперт понизил рейтинг Skyworks Solutions. 35–40% дохода компания получает за поставку чипов на iPhone для соединение с сетями.

Низкий спрос приводит к снижению прибыли поставщиков. Им важно именно число проданных экземпляров, а не прибыль с каждого. К примеру, недостаточно высокий спрос на iPhone X зимой 2018-го привёл к убыткам у Samsung из-за выпуска лишних OLED-дисплеев.

Ранее стало известно, что Apple сократила производство iPhone XR. Foxconn в последнее время использовала 45 сборочных линий вместо изначально подготовленных 60.