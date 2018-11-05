СМИ узнали о проблемах Apple с продажами iPhone XR

Компания Apple решила сократить производство смартфонов iPhone XR в связи с низким спросом. О этом сообщает газета Nikkei.
Отмечается, что компания Foxconn, собирающая устройства, в последнее время использовала 45 сборочных линий вместо изначально подготовленных 60.
— Основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много, — рассказали источники.
По словам собеседника газеты, Foxconn планирует собирать на 100 тысяч смартфонов серии XR меньше, так как спрос оказался на 20–25% ниже прогнозов. Сообщается, что компания Pegatron, другой сборщик смартфонов Apple, оказалась на данный момент в такой же ситуации.
Как ранее писал Лайф, iPhone XR продаётся хуже ожиданий аналитиков.
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