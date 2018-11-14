Сооснователь Apple про возможности Android: Это не инновация

Бизнесмен оценил развитие своей компании и сравнил её разработки с конкурентами на мобильном рынке.

Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал об отношении к компании и её развитию в интервью CNBC.

В первую очередь бизнесмен отметил, что основатель корпорации Стив Джобс был бы доволен сегодняшней Apple.

— Думаю, он был бы счастлив, видя сегодняшнюю компанию, из-за её заботы о пользователях и желании поставить людей выше технологий. Стив всегда так делал. Люди должны быть важнее технологий. Вы не должны быть жертвой их и того, что они могут делать, — говорит предприниматель.

Также Возняк оценил конкурентов Apple на рынке смартфонов. Он по-прежнему считает компанию из Купертино лидером. По его мнению, Apple действительно занимается инновациями в отличие от Android-производителей.

В качестве примера Возняк привёл распознавание улыбки, смартфон автоматически делает снимок, когда пользователь улыбается. "Это просто интересная функция, но не инновация", — заключил предприниматель.

— Каждая другая компания должна была скопировать Apple. Apple была первой, кто представил удобную систему оплаты (Apple Pay). Не включайте телефон, не разблокируйте его, не находите нужное приложение, не вводите PIN-код кредитной карты. Просто возьмите телефон и приложите палец, чтобы идентифицировать себя, — говорит Возняк.

В этом же интервью сооснователь Apple оценил беспилотные авто. Бизнесмен не верит в них. По его мнению, сейчас автопилот в машине может лишь частично разгружать водителя — например, самостоятельно парковаться или тормозить в случае ДТП.