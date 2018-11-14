Сооснователь Apple: Беспилотные авто — утопия

Стив Возняк считает, что за рулём авто всё равно должен быть человек, а искусственный интеллект может выступать лишь помощником.

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил в эфире CNBC, что со скепсисом относится к рынку беспилотных автомобилей. По его словам, сейчас эта технология слишком утопична.

По мнению Возняка, на данный момент автопилот в машине может лишь частично разгружать водителя — например, самостоятельно парковаться или тормозить в случае ДТП на дороге. "Я не верю в беспилотники на дорогах", — заметил Возняк. Также предприниматель и разработчик заявил, что время для подобных устройств ещё не настало.

Мужчина отметил, что, в частности, дорожная инфраструктура в большинстве городов мира не рассчитана под умные авто. Возняк имеет в виду отсутствие разметки, дорожных знаков и прочих ориентиров для камер умного транспорта. С Возняком, скорее всего, не согласны в Waymo: вчера компания заявила, что запустит прототип самопилотируемого такси в США до конца года.

Возняк является большим поклонником электрокаров, но в начале года заметил, что больше не доверяет главе Tesla Илону Маску. По словам сооснователя Apple, в его гараже стоит Tesla, но чаще всего он передвигается на электрокаре Chevy Bolt EV.