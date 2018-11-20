Назван самый популярный смартфон в интернет-магазинах в октябре

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном в онлайн-магазинах Китая по итогам октября, передаёт Gizmo China.
8X получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2340 точек и плотностью пикселей 396 ppi. Объём памяти составляет 4+64 Гб, разрешение основной камеры — 20+2 МП, ёмкость аккумулятора — 3750 мАч. Он работает на процессоре Kirin 710.
Honor 8X — среднебюджетный смартфон, который появился в продаже в начале октября. Ранее Лайф разобрался, как выбрать доступное мобильное устройство и не разочароваться.
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