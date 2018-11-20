Назван самый популярный смартфон в интернет-магазинах в октябре

Читайте также

Назван самый популярный смартфон в интернет-магазинах в октябре

854

Фото: © flickr.com/ Donq question

Лидером по продажам в Китае среди мобильных устройств ожидаемо стал среднебюджетник от суббренда Huawei.

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном в онлайн-магазинах Китая по итогам октября, передаёт Gizmo China.

8X получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2340 точек и плотностью пикселей 396 ppi. Объём памяти составляет 4+64 Гб, разрешение основной камеры — 20+2 МП, ёмкость аккумулятора — 3750 мАч. Он работает на процессоре Kirin 710.

Honor 8X — среднебюджетный смартфон, который появился в продаже в начале октября. Ранее Лайф разобрался, как выбрать доступное мобильное устройство и не разочароваться.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×