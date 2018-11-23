Apple возобновила производство iPhone X, чтобы отчитаться перед Samsung

Компанию не устраивает спрос на новые смартфоны. Флагман 2017 года должен улучшить её положение.

Поставщики Apple возобновили производство iPhone X. Смартфон вновь появится в продаже в некоторых странах. Об этом сообщает The Wall Street Journal в исследовательском отчёте.

Точный список стран, в которых вновь появится смартфон, неизвестен. В первую очередь такое решение принято в связи с низким спросом на iPhone XS, XS Max и XR. Напомним, Apple сократила их производство.

Но есть и вторая причина, не связанная с увеличением числа продаж и доходов. Apple возобновит производство iPhone X также из-за обязанностей перед Samsung Display. По контракту она должна закупить определённый объём OLED-экранов. Из-за низких продаж компания рискует не выполнить указанный план, что приведёт к убыткам.

Также Apple снизит стоимость iPhone XR в Японии из-за низкого спроса. Для этого компания будет субсидировать официальных ресейлеров на территории страны, чтобы они удешевили смартфон, оставшись в плюсе.