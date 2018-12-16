Короли на Android. На каком флагмане-2018 остановить выбор

Премиальных смартфонов стало слишком много. Все оснащены топовым железом, почти всех агрессивно продвигают бренды. Лайф разобрался во флагманских моделях 2018 года.

Huawei Mate 20 Pro

Под линейкой Mate производитель выпускает смартфоны с максимальной функциональностью. Если вам интересны последние инновации на мобильном рынке, Mate 20 Pro выпущен специально для вас. Он получил OLED-экран и корпус почти без подбородка, внутриэкранный сканер отпечатка и 3D-сканер лица — этими особенностями по отдельности могут похвастаться мало других моделей, а тут всё в одном.

Камера Mate 20 Pro как минимум не хуже, чем у P20 Pro — общепризнанного лидера по качеству съёмки. Она также шикарно снимает ночью с высокими светочувствительностью и резкостью, но без шумов, оснащена трёхкратным оптическим зумом и пятикратным гибридным. В ней увеличен угол обзора и добавлен ультраширокоугольный модуль, чем не может похвастаться P20 Pro. Также камера смартфона интересна программными фишками: к примеру, в режиме записи видео "Кино" она может делать объекты на переднем плане цветными, а на заднем — чёрно-белыми.

Особенность смартфона возможность подзаряжать от корпуса другие устройства с поддержкой беспроводной зарядки Qi. По словам обзорщиков, пока эта функция не впечатляет, подключаемое устройство заряжается очень медленно. Таким способом целесообразно заряжать носимую электронику, но не другие смартфоны. По мощности серия Mate 20 конкурирует с новыми iPhone: устройства оснащены 7-нанометровым Kirin 980, который ускоряет операционную систему и обеспечивает уверенной работой с требовательными играми с минимальным нагревом. Заряда в аккумуляторе на 4200 мАч точно хватит на весь день, если не запускать тяжёлые игры вроде PUBG.

Минусов у этой модели два. Во-первых, оболочка EMUI слишком на любителя. Как минимум, напрашивается редизайн иконок. Во-вторых, пользователи сообщают, что OLED-экран "зеленит" в темноте. Чтобы избежать такого брака, проверьте производителя дисплея: Настройки -> О телефона. Для надёжности лучше взять экземпляр с экраном от BOE, а от LG игнорировать.

Huawei Mate 20

Стандартная модель больше подходит людям, которые хотят просто смартфон с топовыми характеристиками и большим экраном без последних новшеств — 3D-сканера нет, сканер отпечатка на задней панели. Mate 20 обеднён, но всё равно достойно смотрится во флагманском сегменте. Он получил тот же оригинальный дизайн — смотрится стильно и премиально. "Капля" вверху вообще не режет глаз, а внизу нет подбородка, несмотря на IPS-экран. В нём также стоит мощнейший Kirin 980 — по производительности и скорости работы Mate 20 с Mate 20 Pro почти идентичны.

Камера снимает на высочайшем уровне, близком к Mate 20 Pro и P20 Pro, но аппаратное обеспечение в ней обеднено: угол обзора уменьшен, оптический зум уже двукратный. Из фишек Pro сохранён только ультраширокоугольный модуль, зато внутриэкранного сканера отпечатка и 3D-сканера лица модель лишена.

IPS-экран не стоит считать минусом. Он потребляет больше энергии, но не выгорает и не "зеленит" — так дисплей вам дольше прослужит. Объём аккумулятора уменьшен с 4200 до 4000 мАч, но смартфон показывает крайне высокую автономность. В итоге у Huawei получилось создать сбалансированную модель без последних инноваций, но и без явных минусов. Если вас устраивает EMUI, вряд ли вы разочаруетесь от выбора этой модели.

Huawei P20 Pro

Хит весны 2018 года, положивший начало трендам на градиентный цвет корпуса и тройную камеру. Бренд агрессивно представил и продвинул смартфон, а эксперты высоко оценили возможности съёмки. К концу года это идеальный флагман Huawei по соотношению цены и качества — на фоне Mate он смотрится явно обеднённо.

Камера работает на высочайшем уровне. Особо выделяется ночной режим, в котором флагман снимает с высочайшей детализацией, высокой светочувствительностью и без шумов. При этом рядовому пользователю камера может доставить неудобства из-за сложной настройки — искусственный интеллект иногда подводит при дневной съёмке, затемняя объекты, приходится настраивать вручную в Pro-режиме.

Ещё один минус P20 Pro — неудачный форм-фактор. Сканер отпечатка занимает много места на передней панели. И если в Honor 10 он почти незаметен, то тут дактилоскоп похож на кнопку "Домой" и назойливо бросается в глаза — на него так и хочется нажать. Также самый продвигаемый флагман компании не поддерживает беспроводную зарядку.

Samsung Galaxy S9 и S9+

После успеха с Galaxy S8 производитель устроил "год S", если выражаться языком Apple: в новом поколении незначительно изменён дизайн и серьёзно обновлено аппаратное обеспечение. Серия S9 получила камеру с изменяемой диафрагмой, так можно регулировать количество пропускаемого света и глубину резкости. С ней камера подстраивается под ситуацию по типу человеческого зрачка: при большом количестве света диафрагма сужается, а при малом расширяется. Программное обеспечение камеры анализирует кадр и подстраивает параметры съёмки в зависимости от ситуации, в частности, регулируя диафрагму. У камер обоих смартфонов есть программные фишки, в частности, модели выделяются качественным Slo-mo 960 fps. У S9+ также появилась двойная камера и оптический зум.

По остальным характеристикам смартфоны также на вершине: топовый Exynos 9810, быстрая и беспроводная зарядки, переосмысленная удобная оболочка Samsung Experience, а зимой они порадуют минималистичной One UI. У обеих моделей одна проблема — аккумуляторы не оптимизированы под новое аппаратное обеспечение. Из-за этого устройства проваливают все тесты на автономность, по данным PhoneArena, хуже батарея только у LG G7 ThinQ. Обзорщики и простые пользователи также жалуются на низкую автономность.

Samsung Galaxy Note 9

После провала с Galaxy S9 бренд достойно реабилитировался, выпустив ультимативный флагман почти без минусов. У линейки Note есть много фанатов, это одна из немногих не iPhone, смартфоны которой обновляют из поколения в поколение. Но у Note 9 нашлось много поклонников и за пределами фанатов, он получил действительно топовые характеристики и обновлённый дизайн задней панели.

Samsung поставила в него увеличенный аккумулятор — с 3300 до 4000 мАч, теперь смартфон рвёт конкурентов в тестах на автономность. Он также получил главную фишку S9 — изменяемую диафрагму с возможностью подстраиваться под условия съёмки. Из уникальных функций — возможность удалённого управления с помощью стилуса S Pen. Пока самая практичная возможность — создание селфи, нажимая на кнопку аксессуара, а не клавишу громкости или цифровую кнопку. Удобно, если рука держит 6,4-дюймовый фаблет. Также с помощью стилуса можно листать слайды и переключать музыку.

Экран Note 9 — один из лучших на рынке, его главный конкурент стоит в iPhone XS Max. Минус у смартфона один: из-за высоких габаритов и изогнутого экрана далеко не каждому пользователю будет удобно свайпать — велика вероятность задать не ту команду или вовсе выронить девайс со стеклянным корпусом. Впрочем, даже единственный недостаток ощутит далеко не каждый. В общем, корейцы выпустили действительно удачную модель.

Google Pixel 3 XL

Устройство стало популярным не за счёт качества и эксклюзивных возможностей. Во-первых, Google не удержала информацию о нём в тайне — обзорщики получили октябрьский смартфон уже в августе. Во-вторых, у смартфонов Pixel 3 крайне странный дизайн — у базовой версии толстые верхняя и нижняя рамки — привет 2016-й, у увеличенной размещена самая жирная чёлка на мобильном рынке. И зачем столько пространства для верхнего бара? В-третьих, в Pixel XL снова появилось множество багов: на экране выросла вторая чёлка, перестали сохраняться фото, перестала работать камера.

Впрочем, достоинств у 3 XL тоже много. В нём стоит лучший в мире экран по версии DisplayMate. Камера — сильнейшая сторона Pixel XL. Весной обзорщик Маркес Браунли усомнился в лидерстве P20 Pro, допустив, что лучше всех в мире снимает всё же Pixel 2 XL. В 3 XL камера получила серьёзные улучшения на программном уровне. С функцией Top Shot она сделает несколько снимков за короткий промежуток времени, а искусственный интеллект выберет самый удачный. С возможностью Night Sight вы получите освещённые и высоко детализированные фото при съёмке в темноте. Даже с одним модулем тут есть портретный режим с размытием фона.

Смартфон отлично дополняет быстрая беспроводная зарядка Pixel Stand. При установке на неё Pixel 3 получают новые интерфейс и возможности: умные будильник или календарь, слайд-шоу из сделанных фото и музыкальный плеер. Важно, что производитель замедляет скорость беспроводных зарядок от сторонних компаний. Такое решение принято в целях явно заработка и безопасности: компания и продвигает свои аксессуары, и предотвращает нагрев и возгорание смартфона.

В остальном 3 XL полностью соответствует флагманскому сегменту: Snapdragon 845, средняя автономность, чистый Android с оперативными обновлениями. Официально в России его нет, покупать проблемный смартфон в серых точках — рискованный и немного странный шаг из-за большого количества альтернатив в премиальном сегменте. Впрочем, Google Pixel всегда находят свою аудиторию даже там, где не продаются официально.

Sony Xperia XZ3

Японский производитель продолжает фанатично игнорировать тренды мобильного рынка и следовать своим взглядам на развитие смартфонов. В новом флагмане компания поставила на пользовательский опыт, но оснастила его 4 ГБ оперативной памяти и одним объективом. Зато не отказалась от отдельной кнопки для включения камеры, не поставив клавишу для пока бесполезного голосового ассистента. В этом — вся политика компании.

Главное нововведение в смартфоне — OLED-дисплей. Он позволил скруглить края экрана, также появился режим Always On, когда выключенный дисплей отображает время, дату и иконки уведомлений. С XZ3 пользователю ещё легче включить камеру с помощью специального жеста: достав устройство из кармана, нужно вытянуть его перед собой, тогда оно активирует камеру. Более декоративная возможность — Photo Playback, которая может работать по данным о геолокации. Проходя в каком-либо месте, вы увидите фото, сделанные поблизости.

Особое внимание также уделено звуку. В Xperia XZ3 усовершенствованы стереодинамики. В XZ2 они были одними из лучших на мобильном рынке, а тут их громкость увеличили на 20%. Также смартфон поддерживает возможность Dynamic Vibration System, которая обеспечивает вибрацией при воспроизведении игр, музыки и видео для большего погружения.

Производительность смартфона высокая, он работает на Snapdragon 845. Ёмкость аккумулятора — 3300 мАч, не самый объёмный, но к автономности нет претензий. Устройство поддерживает быструю и беспроводную зарядки. Минусы у смартфона есть. Одинарная камера — просто скучно, хотелось бы видеть полноценный вспомогательный модуль и оптический зум. Также некоторые пользователи жалуются на расположение сканера отпечатка посередине корпуса, а не вверху, но производитель упрямо игнорирует эту претензию.

Больше всего проблем доставляют зарядки. В комплекте идёт обычный проводной адаптер, быструю зарядку придётся покупать отдельно. Но смартфон не поддерживает Qualcomm Quick Charge и совместим только с USB Power Delivery, найти который гораздо сложнее. Простейший выход — взять блок питания от новых Apple MacBook. С беспроводной зарядки девайс со скруглёнными краями сползает, лучше взять аксессуар в виде подставки, а не коврика. В общем, компания снова выпустила смартфон слишком на любителя, но с действительно интересными возможностями.

Vivo NEX

Мы проводили полный обзор этого флагмана. Производитель оснастил его внутриэкранным сканером отпечатка и выдвижной селфи-камерой, и смартфон с двумя инновационными решениями продаётся за умеренные 45 тысяч рублей. На этих особенностях его уникальность заканчивается, но если вы хотите обновиться на оригинальную модель, не переплачивая, NEX — ваш выбор.

Технические характеристики у него на уровне. Смартфон работает на Snapdragon 845, при запуске игр не перегревается. Камера выдаёт отличные фото в любых условиях, особенно высоко мы оценили ночную съёмку с высокой светочувствительностью и минимальным количеством шумов. В комплекте лежат чёрный чехол и быстрая зарядка, беспроводная зарядка не поддерживается.

Главный минус смартфона — отсутствие NFC, производитель тотально игнорирует чип для бесконтактных платежей. Также оболочка Funtouch OS слишком на любителя. Она не замусорена бесполезными виджетами — это плюс на фоне других UI, а фирменные приложения бренда аккуратно расположены в одной папке, зато она слабо оптимизирована под приложения Google. К примеру, с этим интерфейсом браузер Vivo работает гораздо быстрее Google Chrome.

Ещё интересные модели

ASUS ZenFone 5Z. Самый доступный флагман со Snapdragon 845, который не утратил актуальности с весны. У него отличные камеры, динамики и автономность. Причём производительность, съёмку, звук и расход энергии оптимизирует искусственный интеллект, подстраивающий работу устройства в зависимости от ситуации.

Xiaomi Mi 8 Pro. Самый стильный смартфон компании добрался до России. На корпусе размещён рисунок внутренностей устройства, самый заметный — чип Snapdragon. Это также сбалансированный смартфон с приличными экраном, камерой и производительностью. Автономность не оценим, не знаем лично — там всего 3000 мАч. Девайс интересен внутриэкранным сканером отпечатка и 3D-сканером лица. Второй не распознает европейцев, но это можно исправить, выбрав регион Китай в настройках. Выпустив доступный флагман, Xiaomi не смогла не сэкономить. К примеру, у аппарата толстый подбородок, производитель не стал загибать дисплей.

OPPO Find X. Производитель продвигает смартфон с помощью блогеров и амбассадоров. Lamborghini Edition появлялся в клипе "Цвет настроения чёрный" и нескольких роликах Wylsacom. Устройство интересно выдвижной селфи-камерой. В отличие от Vivo NEX тут выезжает вся верхняя часть. Вторая фишка — OLED-экран с высочайшим качеством. Третья — сверхбыстрая зарядка Super VOOC, с которой смартфон полностью восполняет энергию всего за 35 минут. Производительность, автономность и возможности камеры на уровне флагманского сегмента, не выше и не ниже.

Xiaomi Mi MIX 2S. MIX — экспериментальная линейка Xiaomi, где компания пробует необычные решения. Этот смартфон зачем-то сравнили с iPhone X, хотя сходства у них только в дизайне крышки. В Mi MIX 2S селфи-камера и различные датчики расположены на нижней рамке, корпус выполнен из керамики. По характеристикам и возможностям к нему нет претензий — производительность, качество съёмки, экран и автономность на топовом уровне, хотя смартфон самый дешёвый из перечисленных.