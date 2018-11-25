Бюджетник Samsung раскрыл необычный дизайн Galaxy S10

Эта модель получит дисплей с вырезом в экране под камеру слева. У флагмана должно быть также.

В Сети появилось фото дисплея для смартфона среднего класса Samsung Galaxy A8s. Снимок размещён на сайте Slash Leaks, передаёт Phone Arena.

Скорее всего, модель получит дисплей Infinity O с вырезом под камеру в форме точки. Ранее компания анонсировала выход смартфона с таким форм-фактором. Ожидается, что такой же экран будет и во флагмане Galaxy S10.

In-screen camera cutout seen on screen protector allegedly made for Samsung Galaxy A8s - https://t.co/n5IwLYLnRE pic.twitter.com/YvRIrK3Bz2 — PhoneArena (@phonearena) 24 ноября 2018 г.

Такой исход логичен, если вспомнить недавние заявления Samsung. Электронный гигант уже сообщил, что будет пробовать новые решения сначала на субфлагманских моделях, а потом на премиальных.

Galaxy A8s получит экран с пропорциями 19,5:9, тонкие рамки, чип Snapdragon 710, тройную основную камеру и аккумулятор на 3000 мАч. Вероятно, устройство будет полноценно презентовано в январе.

Galaxy S10 и S10+ также получат тройные камеры. Ранее стало известно, что Samsung выпустит четвёртый смартфон серии с шестью камерами и поддержкой 5G.