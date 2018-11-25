iPhone XR провалил Wi-Fi-тест, уступив более старым моделям

iPhone 7, 8 Plus и даже 6 Plus оказались быстрее нового смартфона по скорости загрузки и отправки данных.

Пользователь Reddit замерил скорость работы в Сети Wi-Fi у iPhone XR и 6 Plus. Более высокие показатели неожиданно выдала модель 2014 года.

XR оказался втрое медленнее при загрузке данных и вдвое — при отправке. Пользователи удивлены тем, что в смартфоне стоят тот же процессор и аппаратное обеспечение для соединения с Сетью, что у XS и XS Max.

Другие пользователи подтвердили, что медленная скорость работы в Сети Wi-Fi наблюдается не у одного экземпляра XR. Энтузиасты также замерили скорость загрузки и отправки данных, в итоге смартфон оказался медленнее iPhone 7 и 8 Plus.

Apple пока не отреагировала на посты пользователей. Ранее стало известно, что компания попросила снизить цену на смартфон в Японии, пообещав доплатить ретейлерам.