Apple снизит стоимость iPhone XR в Японии из-за низкого спроса

Обратив внимание на неудовлетворительные продажи, купертиновцы приняли решение сделать скидку на свой самый доступный телефон.

Apple через местных ретейлеров собирается снизить стоимость iPhone XR в Японии. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает The Wall Street Journal.

По информации инсайдера, Apple будет субсидировать официальных реселлеров на территории Японии, чтобы они снизили цену на iPhone XR. Это вынужденная и довольно редкая мера — купертиновцы изучили статистику продаж самого бюджетного айфона 2018 года и не остались довольными. Представители Apple отказались комментировать инсайд.

Стоимость iPhone XR в Японии составляет примерно 750 долларов в пересчёте с местной валюты. Напомним, что в России iPhone XR оценён в 64 990 рублей. Пока неизвестно, на сколько именно подешевеет девайс в Стране восходящего солнца. Аналитики отмечают, что в Японии остаётся популярной модель iPhone 8, стоимость которой устраивает местного потребителя.

По информации того же WSJ, Apple снизила поставки девайса из-за невысокого спроса. По мнению эксперта Лайфа, iPhone XR — это не самый плохой вариант для фанатов бренда и поклонников качественных и производительных смартфонов.