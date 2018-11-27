Следующие iPhone могут сильно подорожать из-за торговой войны

Производителю придётся поднять стоимость электроники из-за введения налога на товары, ввозимые из Китая.

Следующие iPhone могут подорожать из-за торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает CNET со ссылкой на интервью Дональда Трампа Wall Street Journal.

Трамп может обложить налогами ввозимую из Китая электронику. В частности, это коснётся iPhone и MacBook. В таком случае Apple будет обязана платить 10% от стоимости каждого девайса. Это, в свою очередь, приведёт к повышению стоимости электроники.

Устройства Apple проектируются в США, но производством комплектующих и сборкой занимаются китайские компании. Другая электроника от компаний США также преимущественно собирается в Китае, поэтому она также должна подорожать.

Трамп отметил, что введение такой пошлины несильно скажется на ценах электроники. Люди продолжат активно покупать её, так что такое нововведение не навредит ни производителям, ни клиентам.

Ранее Apple отстояла право ввозить смарт-часы Apple Watch в Россию без налогов. Таможня позиционировала аксессуары как асы, производитель же настоял, что это устройства для передачи данных, которые по закону не облагаются пошлинами.