Sony выпустит прозрачный складной смартфон

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Sony выпустит прозрачный складной смартфон

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Фото: © LetsGoDigital

Держа его в руках, вы увидите свою ладонь. Прозрачность можно будет регулировать.

Sony запатентовала складной смартфон с прозрачным экраном. Чертежи и документацию опубликовал ресурс Let’s Go Digital.

Запатентованное устройство оснащено двумя матрицами. Одна из них пропускает свет в обе стороны, а вторая улавливает его с задней стороны, так создаётся иллюзия прозрачности, и, держа смартфон, вы на дисплее увидите свою ладонь. Отмечается, что прозрачность можно будет регулировать.

<p>Фото: © <a href="https://nl.letsgodigital.org/smartphones/sony-transparante-smartphone" target="_blank">LetsGoDigital</a></p>

Также Sony запатентовала два форм-фактора складных смартфонов, модели будут сгибаться по-разному. Один из них сможет складываться в трубочку, а второй — в книжку.

Ранее складной дисплей Infinity Flex представила Samsung. Его возможности показали на прототипе складного смартфона компании. Также такие устройства точно готовят Huawei и LG.

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