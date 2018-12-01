Названы пять сильнейших сторон новой оболочки смартфонов Samsung

Обзорщики протестировали новый пользовательский интерфейс и сравнили с другими оболочками для Android.

Издание 9To5Google протестировало новый пользовательский интерфейс от Samsung One UI и выделило пять сильных сторон новой прошивки.

На первое место поставлен ночной режим. Активировав его в настройках, весь интерфейс станет чёрным, а тексты белыми. Это коснётся рабочего стола, экрана блокировки, фирменных приложений и уведомлений. Отметим, что такое решение — тренд 2018 года. Его добавили также популярные приложения вроде YouTube и Twitter.

На второе место обзорщики поставили новые, более удобные жесты. На третье — эргономичность смартфона с новым UI. Смартфоны последних лет преимущественно большие, важно, чтобы ими было удобно и комфортно управлять. На четвёртом месте расположилось улучшение анимаций — в One UI они более плавные. Это касается виджетов и приложений вроде погоды. И на пятое место обзорщики поставили более чистое меню настроек. Отмечается, что меню настроек не меняет ни один другой пользовательский интерфейс.

One UI представили на Samsung Developer Conference. Она сменит Samsung Experience. Её особенность — минималистичный дизайн.

Ранее Samsung протестировала 5G на прототипе Galaxy S10. Представитель компании продемонстрировал, как будут работать видеозвонки в сети нового поколения.