Samsung Galaxy S10 с 5G появился на видео

Samsung протестировала сеть нового поколения 5G на прототипе Galaxy S10, передаёт инсайдер Вениамин Гескин со ссылкой на видео корейского журналиста на YouTube.
Samsung Galaxy S10 - 5G Prototype— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 1 декабря 2018 г.
(via https://t.co/mymWPVDBoy) pic.twitter.com/UEYCcHMV6q
На видео представитель компании совершил видеозвонок по сотовой связи нового поколения. Во время разговора связь не прерывалась и работала как по Wi-Fi.
Судя по полученной информации, смартфон получит камеру с горизонтально расположенными объективами, как у моделей линейки Galaxy Note. Переднюю панель разглядеть не удалось, во время разговора на экране сверху и снизу были чёрные полоски.
Ранее производитель чехлов предоставил рендеры смартфона. Они также подтверждают, что задняя панель будет похожа на Galaxy Note 8.
S10+ уже появился в базе данных бенчмарка Antutu. С сырой прошивкой он набрал 325 076 баллов — это рекордный показатель среди Android-смартфонов. Известно, что смартфон получит сверхбыстрый чип памяти.
Ожидается, что серию S10 представят в феврале 2019 года на выставке MWC. Это будут S10, S10 Lite и S10+. Также производитель готовит премиальную версию с 5G и шесть камер.
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