Samsung Galaxy S10 с 5G появился на видео

Представители корейского электронного гиганта протестировали сотовую связь нового поколения на новом флагмане.

Samsung протестировала сеть нового поколения 5G на прототипе Galaxy S10, передаёт инсайдер Вениамин Гескин со ссылкой на видео корейского журналиста на YouTube.

На видео представитель компании совершил видеозвонок по сотовой связи нового поколения. Во время разговора связь не прерывалась и работала как по Wi-Fi.

Судя по полученной информации, смартфон получит камеру с горизонтально расположенными объективами, как у моделей линейки Galaxy Note. Переднюю панель разглядеть не удалось, во время разговора на экране сверху и снизу были чёрные полоски.

Ранее производитель чехлов предоставил рендеры смартфона. Они также подтверждают, что задняя панель будет похожа на Galaxy Note 8.

S10+ уже появился в базе данных бенчмарка Antutu. С сырой прошивкой он набрал 325 076 баллов — это рекордный показатель среди Android-смартфонов. Известно, что смартфон получит сверхбыстрый чип памяти.

Ожидается, что серию S10 представят в феврале 2019 года на выставке MWC. Это будут S10, S10 Lite и S10+. Также производитель готовит премиальную версию с 5G и шесть камер.