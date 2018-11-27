Samsung Galaxy S10+ оказался мощнее Huawei Mate 20 Pro

Неанонсированный смартфон преодолел рубеж в 300 тысяч баллов на популярном бенчмарке.

Samsung Galaxy S10+ засветился в базе данных бенчмарка AnTuTu. Об этом сообщает Tech Radar.

This is the first score（325076） of the Galaxy S10+, using the Exynos9820 processor from AnTuTu Bemchmark. pic.twitter.com/IRYlAvtVgL — Ice universe (@UniverseIce) 27 ноября 2018 г.

Если верить полученным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый экран с разрешением 2280х1080 пикселей, процессор Exynos 9820, 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android Pie. Ранее сообщалось, что чипы памяти будут более быстрыми, чем у предшественников.

С такими характеристиками смартфон набрал 325 076 баллов. Это высочайший показатель. К примеру, Huawei Mate 20 Pro с 7-нанометровым чипом Kirin 980 набрал 307 059 баллов. Отметим, что S10+ тестировался с недоработанным программным обеспечением. С финальной прошивкой показатели должны быть ещё выше. Рекорд AnTuTu принадлежит iPhone XS Max — 372 106 баллов.

Серию Galaxy S10 представят в феврале следующего года на MWC 2019. Это будут сразу три версии — бюджетник, базовая и увеличенная версии. Также будет ещё один премиальный вариант с 5G и шестью камерами.

Ранее дисплей с вырезом под селфи-камеру в форме точки появился на фото. Скорее всего, такой же будет у всей серии Galaxy S10.