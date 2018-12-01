Nokia выпустит кнопочный телефон с поддержкой LTE

Nokia готовит кнопочный телефон с поддержкой сотовой связи 4G LTE. Технические характеристики устройства появились в базе данных TENAA, передает GizChina.
Телефон пронумерован как Nokia TA 1114. Его вес составит 70,2 грамма, экран получит диагональ 1,77 дюйма и разрешение 128×160 пикселей, процессор будет работать с тактовой частотой 0,26 Ггц. Ёмкость аккумулятора устройства составит 800 мАч.
Главной особенностью девайса должна стать поддержка LTE-соединения. В документации указано, что телефон сможет работать в сетевых диапазонах 900 и 1800 Мгц.
Ранее HMD Global представила кнопочник Nokia 106. Телефон получил съёмный аккумулятор также на 800 мАч. С ним он может работать до 15,7 часа в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания.
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