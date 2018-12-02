Samsung Galaxy S10+ получит двойную селфи-камеру и необычный вырез в дисплее

Авторитетный инсайдер поделился новой информацией о флагманах с необычным форм-фактором.

Samsung Galaxy S10+ получит двойную селфи-камеру в экране. Получается, внешне он будет отличаться от других моделей серии. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe в "Твиттере".

The Galaxy S10 Lite, S10, and S10+ are all Hole in Super AMOLED screens, but the S10+ has dual front cameras, so the hole design is slightly different. — Ice universe (@UniverseIce) 2 декабря 2018 г.

По его словам, все три смартфона S10 будут оснащены дисплеем Infinity O с вырезом под камеру в форме точки. Вырез у S10+ будет отличаться от других из-за двух сенсоров. Как именно, инсайдер не сообщил.

Ранее один из смартфонов серии S10 появился на видео. На нём протестировали сеть нового поколения 5G. Судя по ролику, смартфон получит горизонтально расположенные сенсоры основной камеры, как у моделей линейки Note.