Samsung Galaxy S10+ получит двойную селфи-камеру и необычный вырез в дисплее

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Samsung Galaxy S10+ получит двойную селфи-камеру и необычный вырез в дисплее

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Фото: © Мир IT

Авторитетный инсайдер поделился новой информацией о флагманах с необычным форм-фактором.

Samsung Galaxy S10+ получит двойную селфи-камеру в экране. Получается, внешне он будет отличаться от других моделей серии. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe в "Твиттере".

По его словам, все три смартфона S10 будут оснащены дисплеем Infinity O с вырезом под камеру в форме точки. Вырез у S10+ будет отличаться от других из-за двух сенсоров. Как именно, инсайдер не сообщил.

Ранее один из смартфонов серии S10 появился на видео. На нём протестировали сеть нового поколения 5G. Судя по ролику, смартфон получит горизонтально расположенные сенсоры основной камеры, как у моделей линейки Note.

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