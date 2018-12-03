Apple боится выпускать чехлы для iPhone XR

В Купертино не выпустили ещё ни одного кейса для нового смартфона. Журналисты авторитетного издания видят одну причину.

Apple не выпустила ни одного чехла для iPhone XR. Видимо, компания не знает, какой аксессуар подошёл бы смартфону, и не решается этого делать. Такое мнение выразило издание The Verge.

Компания явно не хочет скрывать цвета корпусов смартфона, для этого подошёл бы прозрачный чехол. Ранее его рендеры появились в Сети. Но и он не вышел в продажу. В это же время XS и XS Max получили около 12 фирменных кейсов.

Напомним, устройство вышло в шести цветах корпуса: белом, синем, чёрном, жёлтом, коралловом и красном. Ранее Лайф выяснил, как в России можно сэкономить на покупке iPhone XR и когда стоит это делать.