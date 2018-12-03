Apple боится выпускать чехлы для iPhone XR

Apple не выпустила ни одного чехла для iPhone XR. Видимо, компания не знает, какой аксессуар подошёл бы смартфону, и не решается этого делать. Такое мнение выразило издание The Verge.
Компания явно не хочет скрывать цвета корпусов смартфона, для этого подошёл бы прозрачный чехол. Ранее его рендеры появились в Сети. Но и он не вышел в продажу. В это же время XS и XS Max получили около 12 фирменных кейсов.
Напомним, устройство вышло в шести цветах корпуса: белом, синем, чёрном, жёлтом, коралловом и красном. Ранее Лайф выяснил, как в России можно сэкономить на покупке iPhone XR и когда стоит это делать.
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