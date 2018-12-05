Первый дырявый Honor выйдет 22 января

Производитель назвал дату и место презентации смартфона с необычным форм-фактором.

Honor выпустит смартфон с вырезом в экране 22 января в Париже. Об этом свидетельствует тизер, опубликованный в Сети, передаёт Digital Trends.

Название смартфона неизвестно. Есть вероятность, что это будет Honor View 20. Также смартфон с таким экраном готовит Huawei. Он будет выпущен уже в декабре или в первом квартале 2019 года. Тизер к презентации также появился в Сети.

Samsung раньше выпустит смартфон с вырезом в экране. 10 декабря корейский электронный гигант представит устройство среднего класса Galaxy A8S с таким же форм-фактором и тройной камерой.