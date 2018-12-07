Первый в мире дырявый Samsung появился на изображениях

Через несколько дней корейский электронный гигант представит устройство с тройной камерой и необычным дисплеем.

Дизайнер Вениамин Гескин на странице в "Твиттере" представил рендеры Samsung Galaxy A8S с вырезом в экране для селфи-камеры.

Смартфон получит тонкую верхнюю рамку. На задней панели расположатся сканер отпечатка и тройная камера с вертикально расположенными сенсорами, один из которых будет выделяться белым ободком вокруг объектива.

Samsung уже анонсировала презентацию такого смартфона. Он будет представлен 10 декабря. 22 января такой смартфон презентует Honor.

Ранее Гескин выложил рендеры S10+ с тройной основной камерой и двойной фронтальной. Модель интересна тончайшими рамками и увеличенным вырезом для селфи-камеры.