Первый в мире дырявый Samsung появился на изображениях

Дизайнер Вениамин Гескин на странице в "Твиттере" представил рендеры Samsung Galaxy A8S с вырезом в экране для селфи-камеры.
Here’s first real look at the Galaxy A8s’ in-display-camera— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 7 декабря 2018 г.
(TENAA: https://t.co/zOD3c40meP) pic.twitter.com/e493lqJ3gH
Смартфон получит тонкую верхнюю рамку. На задней панели расположатся сканер отпечатка и тройная камера с вертикально расположенными сенсорами, один из которых будет выделяться белым ободком вокруг объектива.
Samsung уже анонсировала презентацию такого смартфона. Он будет представлен 10 декабря. 22 января такой смартфон презентует Honor.
Ранее Гескин выложил рендеры S10+ с тройной основной камерой и двойной фронтальной. Модель интересна тончайшими рамками и увеличенным вырезом для селфи-камеры.
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