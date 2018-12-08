Названы диагонали экранов всех трёх Galaxy S10

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Названы диагонали экранов всех трёх Galaxy S10

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Фото: © twitter.com/Evan Blass ‏

Производитель чехлов поделился ожиданиями от корейских смартфонов нового поколения.

Инсайдер Эван Бласс назвал диагонали экранов всей серии Samsung Galaxy S10 со ссылкой на производителей чехлов.

Ожидается, что диагональ S10 Lite составит 5,8 дюйма, S10 — 6,1 дюйма, S10+ — 6,4 дюйма. Все получат дисплеи Infinity O с вырезом под камеру в экране. У S10+ будет двойная фронталка, у остальных — одинарная.

Ранее Galaxy S10+ появился на рендерах вместе с iPhone XS Max. На рисунке показан главный плюс такого дизайна — небольшой вырез в экране занимает гораздо меньше места, чем чёлка.

Серию Galaxy S10 представят в конце февраля на выставке MWC. Galaxy S10+ должен стать самым мощным Android-смартфоном.

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