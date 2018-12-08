Известны характеристики дырявого Samsung Galaxy A8S

Корейский электронный гигант готовит смартфон с необычной передней панелью. Его параметры появились в Сети за два дня до презентации.

В базе данных TENAA появились характеристики Samsung Galaxy A8S с селфи-камерой в экране, который представят 10 декабря.

Смартфон будет оснащён 6,4-дюймовым экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Технология, по которой он будет создан, не уточняется. Ранее сообщалось, что это будет LCD-дисплей.

Устройство будет работать на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,2 ГГц. Ранее сообщалось, что это будет Snapdragon 710 с искусственным интеллектом. Объём оперативной памяти устройства составит 6 или 8 ГБ, объём накопителя — 128 ГБ, ёмкость аккумулятора составит 3300 мАч.

Разрешение тройной основной камеры составит 24 + 5 + 10 Мп, разрешение селфи-камеры — 24 Мп. Устройство будет весить 173г.

Ранее смартфон появился на рендерах. Смартфон получит тонкую верхнюю рамку. На задней панели расположатся сканер отпечатка и тройная камера с вертикальными сенсорами, один из которых будет выделяться белым ободком вокруг объектива.