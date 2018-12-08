Владельцы iPhone пожаловались на спам от Apple. Компания навязывает покупки

На экране блокировки появляются уведомления от неустановленного приложения с рекомендацией обновиться на новые смартфоны.

Пользователи iPhone в США пожаловались на спам от производителя своих смартфонов Apple. Компания рассылает рекламные пуш-уведомления. Об этом сообщает AppleInsider.

Им предлагается купить более новый iPhone — XS или XR. Нажав на уведомление, пользователь перенаправляется в магазин приложений App Store на страницу программы, в которой можно приобрести продукцию Apple.

Отмечается, что уведомление приходит даже людям, у которых не установлено это приложение. В этом случае Apple нарушает свою же политику — App Store запрещает приложениям рассылку пуш-уведомлений пользователям, у которых они не установлены.

Возможно, кто-то из разработчиков приложения просто допустил ошибку и случайно разослал уведомления. Ранее стажёр Google по ошибке запустил рекламную кампанию во время демонстрации системы по закупке рекламы. Он думал, что находится в демосистеме, однако его ошибочное действие привело к убытку в $10 миллионов.