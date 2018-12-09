Apple предлагает пользователям iPhone XR купить ещё один iPhone XR

Владельцы продукции из Купертино продолжают жаловаться на рассылку спама от производителя.

Apple в магазине приложений App Store предлагает пользователям iPhone XR из США обновиться на другой iPhone XR. Об этом сообщает 9to5mac.

It’s showing on iPhone XR as well… pic.twitter.com/IWGXGhexnR — developAR (OLC) محمد الأسمر (@developar) 8 декабря 2018 г.

В магазине приложений опубликована статья о преимуществах смартфона, таких как мощнейший чип A12 или 3D-сканер Face ID. Этот же рекламный материал высвечивается и у пользователей XR, заметил владелец такой модели.

Получается, Apple рекомендует покупателям XR купить ещё один. Этому уделяется много внимания, потому что алгоритмы компании могут подбирать рекламные записи индивидуально, статья про XR видна всем, даже владельцам модели.

Ранее пользователи iPhone в США пожаловались на распространение спама Apple. Компания рассылает пуш-уведомления с рекламой новых смартфонов с помощью приложений, которые у юзеров даже не установлены.