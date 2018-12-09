Аналитик ожидает провала Apple в следующем году

Кажется, компания готовит также три смартфона с тем же дизайном, что и предыдущие. Это не скажется положительно на интересе к бренду.

Аналитик японского банка Nomura Энн Ли ожидает снижения спроса на iPhone в 2019 году. Об этом сообщает 9to5mac.

По итогам 2019 финансового года, число продаж смартфонов Apple должно составить 204 миллиона. В 2020 фискальном году показатель должен уменьшиться до 200 миллионов. Ли считает, что мобильный рынок оживит только развитие 5G. Отметим, что тут имеется в виду финансовый год в США, который начинается 1 ноября и заканчивается 31 октября.

Также аналитик поделилась ожиданиями насчет iPhone 2019 года. По её словам, смартфоны следующего года станут последними моделями с дизайном X. Это будут также три устройства с теми же размерами, что XS, XS Max и XR. Это тоже не повысит интереса к продукции Apple. Дальше начнётся эра 5G и дополненной реальности.

Отметим, что Apple недовольна продажами новых смартфонов. Напомним, акции компании упали более чем на 25%. Из-за этого она агрессивно их продвигает. К примеру, жители США получают пуш-уведомления с рекламой новых iPhone.