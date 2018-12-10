Этот девайс также интересен мощнейшим процессором и камерой с изменяемым разрешением.

Huawei представила первый в мире смартфон с селфи-камерой в экране, передаёт Engadget. Им стал субфлагман Honor View 20.

Камера расположена в верхней части экрана слева. Диаметр выреза составит 4,5 мм.

Смартфон интересен и другими особенностями. К примеру, камерой с изменяемым разрешением. Он получил одинарный объектив на 48 Мп. При низкой освещённости разрешение падает до 12 Мп. Это обусловлено тем, что на количество пропускаемого света влияет не количество мегапикселей, а их размер.

View 20 будет работать на флагманском 7-нанометровом процессоре Kirin 980. Другие характеристики не раскрываются, полноценные презентации пройдут 26 декабря в Пекине (Китай) и 22 января в Париже (Франция).

Также смартфон с селфи-камерой в экране готовит Samsung. Первым таким станет Galaxy A8S, такой же дизайн получит вся серия Galaxy S10 — от бюджетника до премиальной модели.