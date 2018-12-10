Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона

Оказывается, производитель смартфонов заключил партнёрское соглашение с "легальным фейком".

На презентации Galaxy A8S Samsung анонсировала партнёрство с брендом одежды Supreme. Изданиям кампания показалась странной.

Samsung сказала, что Supreme откроет семь магазинов в Китае. На сцене появились два представителя бренда. Появились сомнения, что эти люди имеют какую-либо причастность к бренду.

В США у компании всего три магазина и по одному — в Лондоне, Париже и Токио. Странно, что в Китае их будет семь.

Позже выяснилось, что Samsung заключила партнёрство с Supreme Italia. Supreme из США владеет правами на бренд не во всех странах. Получается, Samsung начала партнёрскую кампанию с "легальным фейком".

На этой презентации Samsung представила Galaxy A8S. Он интересен селфи-камерой в экране и основной камерой с изменяемым разрешением.