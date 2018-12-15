Чем нас удивят смартфоны в 2019 году. "Дырявый" экран и другие тренды

Даже в эпоху безрамочности технологические гиганты удивляют. В 2018 году мы увидели первые смартфоны-слайдеры (девайсы с выдвижной камерой) и гибкий дисплей для раскладушки. В 2019 году новым инженерным решениям будет уделено гораздо больше внимания. Лайф собрал самые впечатляющие технологии, которые можно будет встретить в смартфонах следующего года.

Селфи-камера в экране

В начале осени инсайдер Ice Universe сообщил, что фронтальная камера в экране будет трендом мобильного рынка. Кажется, эксперт из "Твиттера" оказался прав. Спустя немного времени стало известно, что такой дизайн будет у всей серии Galaxy S10 и некоторых бюджетников Samsung, а следом на хайп-трейн прыгнула Huawei: селфи-камеру в экране точно получат Honor View 20 и ещё один смартфон.

Такое решение идеально продолжает дело "чёлки". Вырез в экране занимает минимум места на нём, будучи отделённым от верхней рамки. В эпоху безрамочности максимально уменьшить мёртвые зоны на передней панели — принципиальная задача, бренды на полном серьёзе выдают за преимущества тонкие рамки и площадь выреза. Селфи-камера в экране смотрится свежо и оригинально, не напоминая надоевшую "чёлку".

У производителей есть два пути — ставка на слайдеры и на обычные смартфоны с вырезом в экране. Выбор в пользу вторых объясняется и с инженерной точки зрения: такое решение не требует дорогих комплектующих (точку можно сделать и в обычном IPS-дисплее), а смартфоны сохраняют высокую ремонтопригодность. В общем, отличный дизайнерский ход — так смартфоны лишатся "чёлок", не лишившись безрамочного корпуса.

Сканер отпечатка тоже в экране

В 2019-м смартфоны будут смотреться гораздо минималистичнее — на них будет ещё меньше физических датчиков, производители всё спрячут под экран. Одним из таких будет сканер отпечатка. Если в этом году Vivo NEX, Meizu 16th и OnePlus 6T удивляли таким инженерным решением, то в следующем оно станет обыденностью в среднем и флагманском сегментах. Так, дактилоскоп не занимает места на задней панели или нижней рамке, располагаясь в удобном месте.

При этом компании активно развивают эту технологию. В Vivo NEX, Meizu 16th и OnePlus 6T стоят оптические сканеры, а недавно Qualcomm презентовала ультразвуковой, который совместим с чипом Snapdragon 855, гораздо точнее считывает отпечаток и распознаёт даже мокрый палец владельца. Получается, в следующем году дактилоскопы поделятся так, как в 2018-м сканеры лица: у среднего класса будет обычный датчик, а у флагманов — 3D, более продвинутый. У вторых сканеры отпечатка станут точнее и быстрее, функционально они не уступят наружным датчикам.

Дисплей-динамик

Такую возможность в устройствах с фронталкой в экране официально не анонсировали, но с учётом тонких рамок и отказа от чёлки это решение ближе всего к реальности, снаружи динамик расположить просто некуда.

Подобная технология используется в Vivo NEX, который был у нас на обзоре. Она называется Screen Sound Casting. С ней звук воспроизводит дисплей. Во время телефонного разговора смартфон можно прикладывать к уху любой частью экрана — звук будет одинаковым. Причём инженеры серьёзно поработали над ней за последнее время — она также стояла в Xiaomi Mi MIX, где селфи-камера располагалась снизу, но там звук был гораздо менее качественным.

Многокамерные флагманы

Тренду положил начало Huawei P20 Pro — в марте 2018 года смартфон сначала удивил количеством сенсоров, а потом высочайшим качеством фото, став лучшим камерофоном на мобильном рынке. В следующем году тренд на большое количество камер в премиальном сегменте явно не угаснет. Galaxy S10+ точно получит тройную камеру, Huawei выпустила уже четыре флагмана подряд с таким количеством модулей и вряд ли свернёт с пути в 2019 году, а Nokia готовит свой первый флагман на Android аж с пятью камерами.

2018-й сформировал стереотип, что тройная камера у Android-смартфона — это премиальность и шикарное качество съёмки, хоть Huawei и тащат за счёт программного обеспечения, а Google Pixel 3 XL и iPhone XR отлично снимают даже с одинарным модулем. Кроме того, Mate 20 и Mate 20 Pro напомнили о преимуществе широкоугольного модуля, съёмка с более широким углом обзора — ещё одна причина выбрать такой девайс.

Модификации с 5G

Сотовую связь нового поколения уже протестировали в Южной Корее, а в 2019 году тестовые версии сети будут и в других регионах вроде США. Логично выпускать смартфоны с её поддержкой, но есть проблема: 5G-модем серьёзно увеличивает стоимость Android-девайса, с ним цена может дотягивать до премиального iPhone XS Max.

Производители нашли оптимальное решение: выпускать модификацию с 5G отдельно. Желающим опробовать новую сеть предложится доплата, другим же пользователям будут доступны обычные версии смартфонов без дорогого модема. Так уже поступила Xiaomi — среди модификаций слайдера Mi MIX 3 5G поддерживает только отдельная, более дорогая версия. OnePlus же планирует выпустить отдельную линейку смартфонов с поддержкой новой сети, основная продолжит выходить "с идеальным соотношением цены и качества".

Складные смартфоны

Речь о смартфонах с таким форм-фактором шла весь 2018 год, в ноябре Samsung наконец представила гибкий дисплей Infinity Flex и анонсировала выход складного смартфона. Вместе с ними такое устройство готовят Huawei, LG и китайские Б-бренды, первые даже пытались обогнать конкурента, представив революционный аппарат раньше.

О том, насколько амбициозны эти проекты, показывают слова топ-менеджеров. Они хотят им заменить смартфон, планшет и ноутбук, чтобы пользователь решал все задачи на одном устройстве. По словам генерального директора Samsung Ди Джея Коу, это будет планшет, который можно положить в карман. Генеральный директор Huawei Ричард Ю оценивает такие устройства более серьёзно: "Почему вы всё ещё пользуетесь компьютерами? Возможно, потому, что дисплей смартфона для вас слишком мал. Мы это изменим". Есть теория, что с развитием 5G увеличится потребность в широкой диагонали дисплея смартфона, складные аппараты должны удовлетворить её.

Впрочем, вряд ли мы увидим развитие складных смартфонов в следующем году. Они будут расходиться из интереса пользователей к новому форм-фактору и не более. Чтобы сделать их полноценной заменой компьютеру, нужно сильно развивать технологии. К примеру, новый iPad Pro показывает производительность почти на уровне топового MacBook Pro 15 2018, но едва ли может его заменить, для использования этой мощности необходима оптимизация софта. На это у разработчиков уйдёт много времени, а пока что вершина возможностей iPad Pro — Photoshop, который будет доступен для планшета в 2019 году. Выполнение лёгких задач? В плане показа видео и сёрфинга в Сети смартфоны уже давно заменили планшеты и ноутбуки. Офисные приложения? Да, но для этого нужна физическая клавиатура, без неё ими пользоваться неудобно и бессмысленно.

В 2019 году мы увидим первые шаги складных смартфонов и проекты на будущее, не более. Производители просто пафосно озвучат планы и расскажут, как раскладушки изменят нашу жизнь. Мы же получим первое впечатление о таких устройствах, но их развитие и судьбу увидим в 2020-м и следующих годах. Тем не менее больше всего слов о революционном форм-факторе будет именно в 2019-м.