iPhone 2019 года получат революционный дисплей и утончённый корпус

С дисплеем нового поколения чувствительность и яркость экрана увеличатся, а корпус уменьшится.

iPhone 2019 года получат дисплей нового поколения Y-OCTA от Samsung. Об этом сообщает GizChina в исследовательском отчёте.

Новый экран будет создан по технологии OLED. Он станет ярче, что сделает комфортнее пользование устройством при ясном дне, а корпус смартфона будет тоньше. Также с Y-OCTA увеличится чувствительность дисплея к прикосновениям.

Скорее всего, такой экран получат флагманы Apple в 2019 году, но, возможно, он будет стоять и в бюджетнике, поскольку будет стоить значительно дешевле актуальных OLED-дисплеев в iPhone XS и XS Max.

Ранее аналитик японского банка Nomura предположила, что в 2019 году в Купертино будут выпущены также три модели с тем же дизайном. В этом году Apple произвела iPhone XS, XS Max и XR.