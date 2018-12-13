Galaxy S10+ окажется дороже топового iPhone XS Max

В Сети появилась точная информация о датах презентации и выхода, а также о ценах смартфонов Samsung.

Издание Gizmodo назвало цены и дату выхода всей серии Samsung Galaxy S10.

По имеющимся данным, устройства будут представлены 20 февраля, до выставки MWC. Предзаказы откроются в тот же день, а продажи начнутся 8 марта. Компания представит три смартфона: S10 Lite, S10 и S10+. Диагонали экранов устройств составят 5,8, 6 и 6,2 дюйма.

Также издание назвало цены всех смартфонов в фунтах. В переводе в доллары S10 Lite на 128 ГБ будет стоить примерно $845 по текущему курсу. За S10 на 128 ГБ Samsung попросит $1010, за модификацию с объёмом хранилища в 512 ГБ — $1260. Стоимость S10+ на 128 ГБ составит $1135, версия на 512 ГБ будет продаваться за $1385.

Также компания выпустит S10+ на 1 ТБ памяти, такая модификация обойдётся покупателям в $1765. Для сравнения: iPhone XS Max на 512 ГБ стоит $1449.

Ранее сообщалось, что флагманы Samsung Galaxy S10 удивят высочайшим разрешением экрана 2К+. Это выше, чем Full HD+ в серии Galaxy S9 и Note 9. Напомним, дисплеи в S10 и S10+ будут изогнутыми, в S10 Lite — плоскими.